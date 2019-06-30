В Польше рассказали о планах разработать резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

ВАРШАВА, 30 июня. /ТАСС/. Польша и прибалтийские страны обсуждают возможность разработки резолюции против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил в воскресенье на брифинге в Люблине спикер польского Сената (верхней палаты парламента) Станислав Карчевский.

По его словам, эта тема обсуждалась представителями Польши и стран Балтии в ходе памятных мероприятий, посвященных 450-летию со дня заключения Люблинской унии. "Эта ситуация затронула всех нас. Представители стран, присутствующих на этих мероприятиях, думают о том, чтобы подготовить общую резолюцию. Но здесь в Люблине во время торжеств это довольно сложно", - цитирует слова спикера Польское агентство печати.

"Мы обсуждали встречи, которые должны состояться быстро, чтобы выработать нашу позицию, чтобы побудить другие страны решительно реагировать и присоединиться к тем странам, которые голосовали против", - указал Карчевский.

В среду участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений".

Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша. После голосования в среду делегация Украины демонстративно покинула сессию, заявив, что решение о дальнейшем участии страны в работе ПАСЕ будет принимать уже новая Верховная рада.