Глава Гагаузской автономии Молдавии заявила о своей победе на выборах

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах заявила о своей победе на прошедших в воскресенье выборах.

"Предварительно, я понимаю, что мы с вами победили. <…> Господа оппоненты, хочу обратиться к вам: признайте результаты выборов", - сказала Влах в ходе видеотрансляции на своей странице в Facebook. Она сообщила, что готова продолжить начатые проекты.

В выборах принимают участие четыре кандидата, однако реальные шансы на победу, как считают эксперты, есть только у нынешнего руководителя, которая баллотируется на второй срок. Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии.

Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец трехлетнему противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. Статус гагаузской автономии предполагает, что в случае ликвидации государственности Молдавии она имеет право на самоопределение.