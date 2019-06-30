Игорь Додон поздравил Ирину Влах с победой на выборах главы Гагаузской автономии

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Ирину Влах с победой на выборах башкана (главы) Гагаузской автономии, которые прошли в воскресенье.

"Выборы состоялись! Ждем подсчетов, но можно с уверенностью сказать, Ирина Влах переизбрана на должность башкана АТО [автономного территориального образования] Гагаузии", - написал Додон на своей странице в Facebook, прикрепив к посту фотографию, на которой он запечатлен вместе с главой Гагаузии.

Додон также заверил Влах в своей поддержке. "Я уверен, что жители автономии проголосовали за продолжение тех добрых дел, которые за последние четыре года здесь в Гагаузии удалось сделать Ирине Федоровне Влах. Мы ее поддерживали в течение этих четырех лет и я уверен, что вся наша команда: я лично и мои коллеги из Партии социалистов будут поддерживать Ирину Федоровну", - заверил Додон, чье выступление транслировал сайт "Гагаузинфо".

Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии. Влах победила в апреле 2015 года, построив свою избирательную кампанию на призывах к укреплению отношений Молдавии с Россией и СНГ.