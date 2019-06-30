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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

В Ливии объявлена всеобщая мобилизация для противостояния турецким угрозам

Ранее Ливийская национальная армия обвинила Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи и пригрозила ей атаками на своей территории

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Ливийский парламент объявил в воскресенье всеобщую мобилизацию для противостояния турецкой угрозе. С соответствующим заявлением выступил спикер признанной международным сообществом Палаты представителей Акила Салех Иса, передает ливийский информационный портал Afrigatenews.

28 июня Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи и пригрозила ей атаками на своей территории.

Накануне стало известно о первых задержаниях турецких граждан в Ливии. ЛНА объявила об аресте двоих человек, МИД Турции заявил о том, что задержанных шестеро. В Анкаре расценили эти действия как "акт бандитизма и пиратства" и пригрозили, что, если граждане Турции не будут освобождены в ближайшее время, силы Хафтара "станут законной целью" для удара.

Теги
ТурцияЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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