В КНДР назвали исторической встречу Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе

ТАСС, 1 июля. КНДР считает исторической встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын провел историческую встречу с Дональдом Трампом <...> Спустя 66 лет после заключения соглашения о перемирии в 1953 году высшие руководители двух стран встретились друг с другом в [приграничном пункте] Пханмунджом, который является символом разделения, и обменялись историческим рукопожатием", - отмечает ЦТАК.