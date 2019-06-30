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Ситуация на Корейском полуострове

В КНДР назвали исторической встречу Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе

ТАСС, 1 июля. КНДР считает исторической встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын провел историческую встречу с Дональдом Трампом <...> Спустя 66 лет после заключения соглашения о перемирии в 1953 году высшие руководители двух стран встретились друг с другом в [приграничном пункте] Пханмунджом, который является символом разделения, и обменялись историческим рукопожатием", - отмечает ЦТАК.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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