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СМИ: Эрдоган заявил, что российские С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Эрдоган заявил, что российские С-400 будут доставлены в Турцию в течение 10 дней - Эн-ти-ви.

Кризис в Сирии
СМИ: ПВО Сирии отразили ракетную атаку, направленную на Дамаск и Хомс
По данным агентства SANA, в Дамаске также были слышны звуки взрыва
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