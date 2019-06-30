Источник: Туск пытается уговорить лидеров ЕС выбрать Тиммерманса на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск проводит двусторонние переговоры с отдельными главами государств и правительств, пытаясь уговорить их принять кандидатуру голландца Франса Тиммерманса на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом журналистам сообщил на полях саммита ЕС европейский источник.

"Саммит все еще приостановлен. Туск продолжает проводить двусторонние встречи, пытаясь согласовать кандидатуру Тиммерманса", - сказал он. По словам дипломата, против Тиммерманса выступает Вишеградская четверка - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, а также Италия.

Тиммерманс, который занимает должность первого заместителя председателя Еврокомиссии нынешнего созыва, курирует расследование ЕК по нарушениям европейских норм в Польше при проведении судебной реформы в этой стране. Он же инициировал в рамках этого расследования европейскую процедуру устранения нарушений против Польши, в связи с чем его фигура воспринимается крайне негативно в Варшаве.

В последние дни Тиммерманс считается одним из наиболее вероятных компромиссных кандидатов на пост главы Еврокомиссии, который располагает наиболее широкими полномочиями в Евросоюзе.