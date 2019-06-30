ООН приветствует итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе

ТАСС, 1 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует итоги встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации в воскресенье.

"Генеральный секретарь приветствует встречи в [приграничном пункте] Пханмунджом, в которых участвовали лидеры КНДР, Республики Корея и США, в частности объявление о том, что КНДР и США решили возобновить диалог на рабочем уровне", - отмечено в заявлении.

Генсек ООН поддерживает усилия сторон по выстраиванию отношений, направленных на достижение мира, безопасности и полной денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в нем.

Трамп в воскресенье в рамках визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе с КНДР, где провел встречу с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Трамп стал первым действующим американским президентом, который посетил КНДР. Переговоры между президентом США и лидером КНДР продолжались около часа.

Одним из главных итогов визита Трампа в ДМЗ стала договоренность США и КНДР возобновить переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение двух-трех недель. Американскую делегацию будет возглавлять спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн. При этом Трамп отметил, что об отмене американских санкций на данном этапе речь не идет. Он заверил, что в будущем готов будет при благоприятном развитии событий отменить ограничительные меры.