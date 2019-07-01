ЕС призвал к независимому расследованию смерти венесуэльского офицера

ТАСС, 1 июля. Евросоюз призывает к полному и независимому расследованию гибели офицера венесуэльской армии Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан по подозрению в причастности к попытке госпереворота и умер в заключении. Соответствующее заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич опубликовано в воскресенье на сайте ведомства.

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"Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям капитана Аревало. Его смерть не должна остаться незамеченной и безнаказанной. Полное и независимое расследование необходимо, чтобы привлечь к ответственности виновных", - отмечено в заявлении.

В ЕС также отметили, что смерть Аревало является "яркой иллюстрацией произвола судебной системы" Венесуэлы.

"Евросоюз полностью поддерживает усилия верховного комиссара ООН по правам человека [Мишель Бачелет] по обеспечению защиты прав человека для всех граждан Венесуэлы", - говорится в тексте.

29 июня Генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда задержанного привели в суд.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН, Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследование случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов".

26 июня министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, Гуайдо знал и поддерживал эти планы.