В Гонконге протестами отмечают 22-ю годовщину перехода под юрисдикцию Китая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности предприняты в центре Гонконга, где в понедельник утром начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию КНР. По свидетельству корр. ТАСС, полиция оцепила все улицы, прилегающие к Гонконгскому центру конференций и выставок. К нему попытались стянуться сотни демонстрантов, но они не смогли прорваться через оцепление в зону праздничных мероприятий.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Их масштаб по соображениям безопасности в этом году был заметно сокращен. Так, число приглашенных гостей оказалось меньше обычного, а церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке у выставочного центра прошла без присутствия публики и транслировалась на экраны внутри здания. Это было мотивировано "дождливой погодой". Торжества также обойдутся без вечернего фейерверка над гаванью Виктория.

В настоящее время проходит торжественный прием с участием гонконгского руководства и политической элиты. Чтобы ограничить скопление людей в центре города, по распоряжению полиции были закрыты сразу две станции метро - Wan Chai и Admiralty - поезда на них не останавливаются и проходят мимо.

Основные акции протеста намечены на вторую половину дня. В 15:00 по местному времени (10:00 мск) оппозиционные силы созывают очередной многотысячный марш протеста против попыток принятия закона об экстрадиции в материковый Китай и ущемления демократических прав и свобод жителей Гонконга. Для обеспечения порядка будет мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В воскресенье в центре прошла массовая акция сторонников правительства. Они выражали поддержку действиям полиции по наведению порядка и осудили выходки демократических активистов, блокировавших движение транспорта на улицах.

Годовщина

1 июля 1997 года после более чем полуторавекового британского колониального правления Гонконг вернулся в состав Китая по формуле "одна страна - две системы". С тех пор этот "островок капитализма" и крупный финансовый центр стал специальным административным районом КНР, сохранив на 50 последующих лет (до 2047 года) автономию во всех вопросах, кроме обороны и внешней политики.

В течение переходного периода этой территории гарантируется самостоятельность во многих вопросах, неизменность ее социально- экономической системы и "местного образа жизни". За ней сохраняется статус свободного порта (порто-франко), отдельной таможенной территории. Гонконг имеет свою денежную единицу, собственную исполнительную, законодательную и судебную (основанную на нормах английского права) систему, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.