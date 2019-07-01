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ЦИК Молдавии сообщил о победе Ирины Влах на выборах главы Гагаузской автономии

Согласно предварительным данным, за нее отдали свои голоса более 91% избирателей

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах побеждает на прошедших в воскресенье выборах в регионе. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) автономии, которые были опубликованы на сайте ведомства в понедельник.

Согласно этим данным, за Влах отдали свои голоса более 91% избирателей (49742 из 55210 принявших участие в голосовании). На втором месте оказался депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш с результатом в 7% (3932 голоса), остальные кандидаты не дотянули до одного процента. Председатель ЦИК Иван Комур сообщил ТАСС, что в ходе голосования комиссия не зарегистрировала нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Ирину Влах уже поздравил президент республики Игорь Додон, который заверил ее в поддержке со своей стороны и Партии социалистов Республики Молдова, неформальным лидером которой он выступает.

Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии. Автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.

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