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Ситуация на Корейском полуострове

Абэ: Япония поддерживает диалог между США и КНДР

По словам главы правительства Японии, Токио рассчитывает, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына приведет к позитивным сдвигам и достижению конкретных результатов

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает диалог между лидерами США и КНДР и надеется, что он принесет конкретные результаты. Об этом заявил в понедельник журналистам в своей токийской резиденции японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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"Япония, - приводит его слова информационное агентство Kyodo, - поддерживает американо-северокорейский процесс переговоров. Мы надеемся, что нынешняя встреча приведет к позитивным сдвигам и достижению конкретных результатов".

Президент США Дональд Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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