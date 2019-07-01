Глава администрации Гонконга пообещала извлечь уроки из управленческих ошибок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам пообещала извлечь уроки из внутриполитического кризиса, вызванного массовыми протестами населения против продвижения закона об экстрадиции в КНР, и "поменять свой управленческий стиль", сделав его более открытым для общества. Об этом она заявила в понедельник на торжественном приеме по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию Китая.

"Я извлеку урок после этого инцидента", - сказала она, подчеркнув, что власти отныне будут более тщательно прислушиваться к мнениям самых разных слоев населения, в том числе молодежи. Лам констатировала, что Гонконг "в настоящее время сталкивается со множеством проблем", в том числе экономического характера.

Полиция оцепила улицы, прилегающие к Гонконгскому центру конференций и выставок, где проходит мероприятие. К нему попытались стянуться сотни демонстрантов, но они не смогли прорваться через кордоны. Стражи порядка оттеснили протестующих, используя резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.

Масштаб торжеств по соображениям безопасности в этом году был заметно сокращен. Так, число приглашенных гостей оказалось меньше обычного, а церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке у выставочного центра впервые прошла без присутствия публики и транслировалась на экраны внутри здания.

Основные акции протеста намечены на вторую половину дня. В 15:00 по местному времени (10:00 мск) оппозиционные силы созывают очередной многотысячный марш протеста против попыток принятия закона об экстрадиции в материковый Китай и ущемления демократических прав и свобод жителей Гонконга. Для обеспечения порядка будет мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

9 июня здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников. Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже дважды приносила публичные извинения за кризис. Она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от этой идеи.