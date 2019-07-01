Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. Об этом глава государства заявил в видео, которое опубликовано в понедельник в его Facebook.

"Сегодня произошло важное событие. Разведение сил и средств подтвердило ОБСЕ. Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса", - заявил Зеленский.

"Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы", - сказал президент.

Разведение сил и средств

30 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила отвод военных из района Станицы Луганской с обеих сторон. Процесс разведения сил и средств был начат 26 июня, когда украинские военные и ополченцы покинули передовые позиции вместе с вооружением и вышли за пределы участка разведения. В течение нескольких последующих дней, по наблюдениям миссии, обе стороны покинули другие позиции на участке разведения.

Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а ополченцы проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.

29 июня СММ получила ноту от МИД Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств Вооруженными силами Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено. 30 июня аналогичное письмо было получено от ополченцев из неподконтрольных Киеву районов Луганской области.

СММ сообщила, что на данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка. Наблюдатели продолжат следить за ситуацией.

Рамочное соглашение

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Ранее стороны разводили силы и средства только в районе Золотого и Петровского, однако затем украинские военные вернулись на прежние позиции.

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заверил, что "Россия оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения".