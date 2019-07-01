На учениях Sea Breeze будут отработаны действия по береговой и противовоздушной обороне

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Международные украинско-американские учения Sea Breeze - 2019, которые начинаются в понедельник в акватории Черного моря, будут сфокусированы на отработке операций береговой, противовоздушной обороны и морского перехвата. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба посольства Украины в США.

Учения проводятся с участием стран НАТО и партнеров. "Нынешние учения сфокусированы на отработке проведения операции по урегулированию ситуации в кризисных регионах с акцентом на береговой обороне, противолодочных, противокатерных действиях, на отработке противовоздушной обороны, противоминной деятельности и на морском перехвате", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В этом году в учениях, по данным украинской дипмиссии, принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе из США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Ведущую роль в подготовке учений, в частности выработке сценария их проведения, играют США.

Планируется, что Sea Breeze - 2019 будут проходить до 12 июля в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. По данным украинского посольства, "7 июля участие в учениях примет командование 6-го флота Военно-морских сил США и представители Пентагона".

Многонациональные военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года. В минувшем году маневры проводились в Одесской и Николаевской областях. В них были задействованы более 2 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей и судов, ряд летательных аппаратов из 19 стран.