СМИ: демонстранты в Гонконге пытаются штурмовать здание Законодательного совета

Используя в качестве тарана металлическую тележку, группа активистов в касках и респираторных масках пытается разбить стеклянную дверь здания и прорваться внутрь. Пока им это не удается. В здании сосредоточены силы полиции, которые не выходят наружу и не предпринимают действий для разгона атакующих.

Ранее утром были отмечены стычки в районе Гонконгского центра выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию Китая. Стражи порядка оттеснили с прилегающих к выставочному центру улиц протестующих, используя резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом. Не менее 13 полицейских при этом получили ранения. Утверждается, что демонстраты бросали в них бутылками с некой опасной жидкостью, предположительно кислотой для очистки труб.

С 9 июня здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже дважды приносила публичные извинения за кризис. Она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от этой идеи.