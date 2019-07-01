Премьер-министр Италии: альтернативные кандидаты на пост главы ЕК пока не прорабатываются

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Альтернативные кандидаты на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) пока не прорабатываются. Об этом заявил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Пока мы не работаем над обсуждением альтернативных кандидатур", - цитирует его в понедельник агентство ANSA.

Политик отвечал на вопрос о возможном консенсусе вокруг кандидатуры Мишеля Барнье - бывшего министра иностранных дел Франции, несколько раз входившего в ЕК, а также экс-переговорщика от ЕС по вопросу о выходе Великобритании из сообщества.

Главы государств и правительств 28 стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе пока безрезультатно пытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов Евросоюза, которые будут руководить сообществом в 2019-2024 годах. Наиболее вероятной кандидатурой в главы ЕК считается нынешний первый заместитель председателя ЕК голландец Франс Тиммерманс, однако он пока, по данным источников, не обладает поддержкой всех стран ЕС. Италия настаивает на пакетном принципе назначений, а также не считает правильным руководствоваться исключительно подходом "единого кандидата".