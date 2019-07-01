Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации Украины в ПАСЕ

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал приостановить участие постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе ассамблеи до выполнения РФ ряда условий. Такое решение комитет одобрил на заседании в понедельник.

"Комитет рекомендовал приостановить участие постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ в работе ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам", - отмечается в решении комитета.

Депутат Рады, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, заявил на заседании комитета, что следует приостановить работу украинских депутатов в ассамблее до выводов Венецианской комиссии. "Мы рекомендуем не восстанавливать работу до выполнения наиболее главных моментов, которые были в резолюциях и приняты ПАСЕ за последние пять лет, - сказал парламентарий. - Главное - освобождение всех украинских моряков, политзаключенных в РФ, Крыму и пленных в Донбассе, а также обеспечение прав крымских татар". Это, по словам депутата, "ключевые моменты для того, чтобы двигаться дальше в вопросах Крыма, и три минимальные вещи, которые в компетенции ПАСЕ как главной правозащитной организации".

Арьев считает, что ПАСЕ "может надавить на РФ, если захочет", но, по его словам, пока "есть нежелание не делать ничего".

Члены комитета высказались также за то, чтобы вопрос о дальнейшем участии украинских депутатов в ПАСЕ был обсужден с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Важно, чтобы состоялась встреча Зеленского с нашей делегаций в ПАСЕ для того, чтобы обсудить дальнейшие шаги, которые принял комитет", - сказала глава комитета Анна Гопко.

Такая встреча, рассчитывают в комитете, состоится после визита Зеленского в Канаду, который завершится 3 июля.

По итогам рассмотрения вопроса комитет также рекомендовал МИД страны "не соглашаться на нового посла ПАСЕ на Украине до момента проведения консультаций с новым генеральным секретарем организации", сообщила глава комитета Анна Гопко.

Кроме того, депутаты рекомендовали спикеру Рады Андрею Парубию не принимать участия в заседании глав парламентов стран Совета Европа в сентябре. Также, по решению комитета, будут направлены обращения спикерам парламентов стран Совета Европы, а также главам комитетов иностранных дел присоединиться к резолюции по недопущению в дальнейшем на пост вице-президента ПАСЕ таких, как кандидатов, как Леонид Слуцкий.

Арьев высказался и в пользу такой меры, как отказ в предоставлении полномочий тем членам делегации РФ, которые находятся под санкциям ЕС. По его словам, в составе делегации, которую подала российская сторона, таких, как минимум, четыре человека.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.

Приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Украины

Комитет по иностранным делам Верховной рады также рекомендовал отозвать приглашение ПАСЕ на внеочередные выборы в Раду, назначенные на 21 июля.

Ранее в ПАСЕ сообщали, что группа наблюдателей организации из пяти человек, в состав которой не вошли представители РФ, отправится на Украину с визитом со 2 по 3 июля для мониторинга предвыборной кампании перед парламентскими выборами.

В ПАСЕ заявляли, что делегаты из Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Азербайджана и Болгарии планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой МВД, представителями украинской делегации в ПАСЕ и председателем Центральной избирательной комиссии. Кроме того, парламентарии рассчитывают провести встречи с "руководителями и представителями политических партий страны, участвующих в выборах, представителями неправительственных организаций, СМИ, международных организаций и дипломатического сообщества".

Согласно информации ЦИК по состоянию на понедельник, в выборах примут участие 22 партии, а также почти 3174 кандидатов в одномандатных округах (выдвинутых от партий, а также самовыдвиженцы). В настоящее время зарегистрированы 276 наблюдателей от международных организаций, пять от иностранных государств, а также еще 2554 - от общественных организаций.

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