Саммит ЕС по определению нового главы Еврокомиссии стал самым долгим за последние 15 лет

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза, который начался в воскресенье и продолжается до сих пор, стал самым долгим как минимум за последние 15 лет, передает корреспондент ТАСС с места события. Эта встреча, на которой лидеры стран ЕС пытаются согласовать кандидатуру на пост главы Еврокомиссии, побила предыдущий рекорд, установленный на саммите в 2015 году, когда под вопросом оказалось само членство Греции в еврозоне, и по итогам которого была принята третья программа макрофинансовой помощи Греции и подтверждена политика бюджетной экономии для этой страны.

Тогда, саммит начался 12 июля 2015 года и продлился 17 часов - до 10 утра 13 июля. Нынешняя же встреча, открывшаяся около 16:00 (17:00 мск) в воскресенье, длится уже почти 18 часов и все еще не завершена. Абсолютный рекорд продолжительности саммитов ЕС принадлежит саммиту в Ницце 2000 года, когда лидеры тогда еще 15 стран сообщества обсуждали реформу базовых документов ЕС в преддверии приема сразу 10 стран Центральной и Восточной Европы (май 2004 года). Тогда саммит затянулся на 4 суток - с 7 по 11 декабря 2000 года, однако ни одна из его сессий не продолжалась более 15 часов без перерыва.

Главы государств и правительств 28 стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе пытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов Евросоюза, которые будут руководить сообществом в 2019-2024 годы. Это уже третья попытка: первый раз вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом саммите 20-21 июня, и оба раза - безрезультатно. Главный вопрос - кто возглавит основной исполнительный институт Евросоюза - Еврокомиссию, пока остается без ответа.

На кону должности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, главы Европейского Центробанка Марио Драги, председателя Европарламента Антонио Таяни. Все эти политики уже объявили, что покидают свои посты. Полномочия всех, за исключением Таяни, истекают 31 октября. Мандат главы Европарламента прекращает действовать с первой сессии Европарламента нового созыва (избранного 23-26 мая), которая пройдет 2-4 июля в Страсбурге.

Как и ожидалось, начавшийся в воскресенье саммит проходит крайне тяжело. Более того, есть большая вероятность, что лидеры так и не смогут достичь соглашения и решат созвать еще один саммит.