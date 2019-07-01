МИД КНР приветствует встречу Трампа и Ким Чен Ына и возобновление консультаций США и КНДР

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Китай приветствует состоявшуюся дружественную встречу между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне и считает позитивным их решение возобновить консультации на рабочем уровне. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Лидеры США и КНДР провели дружественную встречу, что стоит поприветствовать. Такая встреча носит конструктивный характер и принесла положительные результаты. Особенно это касается того, что стороны условились как можно скорее возобновить консультации на рабочем уровне. Китай приветствует и поддерживает это", - указал он.

"Последние встречи между руководством США, Республики Корея и КНДР отвечают интересам всех сторон и ожиданиям международного сообщества", - добавил дипломат. Как подчеркнул Гэн Шуан, Китай надеется, что все участники будут проявлять активную позицию для разрешения опасений каждой из сторон и скорейшего достижения прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.