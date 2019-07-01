Граждане России не пострадали при взрыве в Кабуле

ТАСС, 1 июля. Информация о наличии россиян среди пострадавших в понедельник при взрыве в Кабуле не поступала в посольство РФ в Афганистане. Об этом сообщили ТАСС по телефону в дипломатическом представительстве России в афганской столице.

"Сейчас сообщается о 65 раненых, о погибших точной цифры пока нет. Насколько нам известно, среди пострадавших нет российских граждан", - отметили представитель посольства.

Бомба взорвалась в дипломатическом квартале афганской столицы. Поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Место происшествия оцеплено силами безопасности. По данным телеканала Tolo News, двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в одном из зданий вблизи места взрыва и вступили в перестрелку с силовиками.