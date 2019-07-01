Глава МИД ФРГ назвал важным шагом разведение сил в районе Станицы Луганской в Донбассе

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Разведение сил в районе Станицы Луганской является важным шагом по улучшению ситуации на востоке Украины. С таким заявлением выступил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Разведение сил у Станицы Луганской - важный шаг для востока Украины. Мы долго ждали этого конкретного вклада в улучшение ситуации на месте", - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства. "Хорошо, что стороны договорились о нем", - подчеркнул Маас, отметив роль наблюдательной миссии ОБСЕ в достижении соответствующей договоренности.

"Этот успех показывает, что прогресс возможен, он является проблеском надежды на пути к миру", - считает Маас. "Теперь важно достигнуть полного разведения сил как основы для последующих шагов по реализации Минских соглашений и мирному урегулированию конфликта", - заявил он, отметив необходимость достижения долгосрочного перемирия.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Ранее стороны разводили силы и средства только в районе Золотого и Петровского, однако затем украинские военные вернулись на прежние позиции.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заверил, что "Россия оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения".