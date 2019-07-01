Десятки тысяч людей участвуют в уличном марше протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч людей участвуют в понедельник в грандиозном уличном марше в поддержку демократии в Гонконге, приуроченном к 22-й годовщине его перехода под юрисдикцию Китая. Об этом сообщает радиостанция Ар-ти-эйч-кей. Огромная толпа, растянувшаяся колонной по центральным улицам, следует от парка Виктория в деловой центр.

По соображениям безопасности организаторы шествия согласились скорректировать маршрут, изменив его конечную точку. Изначально предполагалось, что акция завершится у правительственного комплекса в районе Адмиралти, но там были отмечены радикальные выходки. Группа агрессивно настроенных людей в касках и респираторных масках пытается штурмовать здание Законодательного совета, разбивая стеклянные двери и окна металлическими предметами. Пока им не удалось проникнуть внутри комплекса, где дежурит подразделение полиции со спецсредствами.

Ранее утром были отмечены стычки в районе Гонконгского центра выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю нынешней годовщины. Стражи порядка оттеснили с прилегающих улиц протестующих, используя резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом. Не менее 13 полицейских при этом получили ранения. Утверждается, что демонстранты брызгали в них некой опасной жидкостью, предположительно кислотой для очистки труб.

С 9 июня здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ущемляет демократические свободы гонконгцев.

Глава местной администрации Кэрри Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже дважды приносила публичные извинения за кризис. Она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от этой идеи. Выступая на сегодняшнем приеме, Лам пообещала извлечь уроки из нынешней ситуации и "поменять свой управленческий стиль", сделав его более открытым, прислушиваться к мнениям разных слоев общества.