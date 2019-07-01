Эрдоган: Турция не поддерживает инициативы США по палестино-израильскому урегулированию

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике инициативу Соединенных Штатов по палестино-израильскому урегулированию. Об этом пишет в понедельник газета Hurriyet Daily News.

"Мы никогда не признаем эту инициативу благополучной. Мы уже заявляли, что палестинские территории не продаются", - подчеркнул турецкий лидер на встрече с журналистами после завершения саммита G20.

22 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который еще называют "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Предлагается, что в течение 10 лет чуть более половины этой суммы будет предоставлена Палестине, остальное будет инвестировано в экономику Египта, Иордании и Ливана.

С 25 по 26 июня в Манаме проходила международная встреча, которая преследовала цель раскрыть экономические аспекты готовящейся "сделки века". Свои делегации на нее послали Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия. Воздержались от участия в конференции ряд арабских стран, а также официальные лица Израиля.

В МИД РФ расценили конференцию как "очередную американскую попытку сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".