Глава СНБО Украины заявил о намерении Киева полностью реализовать "Минск"

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава Службы национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о готовности нынешней власти страны разрешить конфликт в Донбассе на основе полного выполнения минских соглашений.

"В принципе, мы хотим полностью реализовать "Минск" - это в наших интересах, - сказал он в понедельник в интервью изданию "Левый берег". - Мы хотим реинтегрировать территории и считаю, что мы к этому готовы. В 2014 году сделать это было смерти подобно - мы бы как страна просто не выдержали, не смогли бы".

Данилюк отметил, что часть законов во исполнение "Минска" уже "принята: специальный статус проголосован, амнистия проголосована". При этом он полагает, что выполнение минских договоренностей должно идти в условиях введения в регион "миротворческого контингента ООН и полного разоружения".

В ответ на опасения корреспондента, предположившего, что в результате страна получит "анклав, который будет мировоззренчески настроен против Украины", глава СНБО подчеркнул, что необходимо не воевать с регионом, а бороться за сознание его жителей.

"Я - адвокат прогресса. Я говорю о том, что и так предусмотрено минскими договоренностями. Там есть какие-то свои лидеры, но их можно победить не только военными действиями. Показав населению, что мы готовы и способны о них заботиться, сможем убрать действие пропаганды. Сильная страна измеряется не только армией. Политики и госаппарат тоже должны выполнять свою функцию, а не только прятаться за армию".

"Да, этот сценарий неидеальный, но, в конце концов, это путь к реинтеграции, - считает Данилюк. - В противном случае эта территория станет умирающей, никому не нужной. Но это же наша территория, наши граждане. У нас перед ними есть моральное обязательство. Реинтеграция будет тяжелой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, - то станем сильнее".

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. В этой связи в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позже глава государства не исключил, что такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но при согласии провозглашенных республик Донбасса.

Вместо этого украинская сторона заговорила о необходимости введения в регион полноценной миротворческой миссии ООН, которая бы взяла на себя функции временной администрации с последующей передачей власти Киеву.