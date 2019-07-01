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Reuters: Георгиева выбыла из числа кандидатов на пост главы Евросовета

ТАСС, 1 июля. Представительница Болгарии Кристалина Георгиева выбыла из числа претендентов на выборах главы Европейского совета. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщило агентство Reuters.

Ранее в понедельник нынешний главы Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник. Об этом представитель Туска сообщил журналистам по итогам почти 20-часовых переговоров, которые закончились безрезультатно.

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