Reuters: Георгиева выбыла из числа кандидатов на пост главы Евросовета

ТАСС, 1 июля. Представительница Болгарии Кристалина Георгиева выбыла из числа претендентов на выборах главы Европейского совета. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщило агентство Reuters.

Ранее в понедельник нынешний главы Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник. Об этом представитель Туска сообщил журналистам по итогам почти 20-часовых переговоров, которые закончились безрезультатно.