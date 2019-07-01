Зеленский потребовал привлечь Климкина к ответственности за ноту по украинским морякам

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру страны Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте российского внешнеполитического ведомства от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

В письме, которое цитирует пресс-служба президента, указано, что глава украинского МИД "лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере".

Как пояснил руководитель офиса президента Андрей Богдан, согласно 102-й и 106-й статьям конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ относительно 24 моряков. Кроме того, Богдан подчеркнул, что предлагаемая Россией процедура возвращения моряков не является приемлемой для Украины, однако стороны могут во время переговоров найти компромисс без ущерба для интересов Киева.

26 июня МИД РФ направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных моряков. В свою очередь Климкин заявил, что Киев отверг предложение России.

27 июня Зеленский выступил с резкой критикой в адрес Климкина. Министр, в свою очередь, заявил, что ноту Киева Москве его ведомство могло направить без согласования с президентом, и признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ.

Позже Гройсман в качестве варианта разрешения конфликта предложил отправить Климкина в отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности. 1 июня Климкин заявил, что принял решение уйти в политический отпуск.