Число пострадавших в результате теракта в Кабуле превысило 100

ТАСС, 1 июля. Один человек погиб, 105 пострадали в результате взрыва в афганской столице. Такие данные со ссылкой на министерство здравоохранения страны приводит телеканал 1TV.

Ранее стало известно об одном погибшем и 93 пострадавших. Согласно информации телеканала, среди пострадавших 26 детей и пять женщин.

Как отмечает телеканал TOLOnews, по словам официального представителя МВД страны Нусрата Рахими, силам безопасности удалось ликвидировать двух нападавших. Столкновения продолжаются, сообщает телеканал.

Заминированный грузовик взлетел на воздух в понедельник утром в дипломатическом квартале афганской столицы, в 16-м полицейском округе, где также расположен один из объектов министерства национальной обороны страны. Вслед за взрывом последовала стрельба.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло ответственность за атаку.

В новость были внесены изменения (14:39 мск) - меняется источник, уточняется число пострадавших.