Макрон назвал плохой подготовку процесса назначения на ведущие посты в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Процесс назначения на ведущие посты в Евросоюзе был плохо подготовлен, в результате чего первый день переговоров завершился провалом. Об этом заявил в бельгийской столице президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами. Процесс назначения был плохо подготовлен. Намерение избирать глав списков лидирующих на евровыборах партий внесло неопределенность и двусмысленность, так как привело к различным интерпретациям этого принципа", - сказал он.

"Ясно, что провал отчасти был связан и с личными амбициями ряда политиков, амбициями, которым, по моему мнению, не должно быть места на таких переговорах. Эти лидеры оказались пленниками [своих] политических интересов и политических обязательств. Эту проблему следует урегулировать к завтрашнему дню, и уверен, что мы добьемся успеха", - отметил Макрон.

В понедельник, после продолжавшейся всю ночь дискуссии глава Евросовета Дональд Туск признал поражение и приостановил экстренный саммит ЕС. Он однако объявил, что лидеры Евросоюза возобновят дискуссию во вторник в 11:00 утра (12:00 мск), чтобы попытаться достичь договоренности до объявленного на 3 июля голосования на сессии Европарламента нового созыва в Страсбурге по кандидатуре его нового председателя.

Сделать выводы

Президент Франции подчеркнул, что "в дальнейшем следует сделать все необходимые выводы из этого провала" саммита ЕС. "Само доверие к нам оказалось под ударом из-за подобных слишком продолжительных совещаний, оказывающихся безрезультатными. Мы создаем плохой образ Евросоюза", - признал Макрон.

Он указал в этой связи на важность "сформировать хорошую команду, которая подготовит возможность достижения конкретных результатов". "В то же время нам следует подумать и об упрощении процедур принятия решений", - уточнил Макрон.

По его словам, Франция в ходе прошедших переговоров "сделала все возможное для того, чтобы было достигнуто удовлетворяющее всех решение". "Мы отнюдь не выступали с какой-то фиксированной схемой решения или выдвижения кандидатур на национальной основе", - сказал президент.

Он приветствовал в этой связи "тесную координацию действий Франции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая приложила большие усилия для того, чтобы попытаться добиться договоренности к понедельнику". Он также отметил тесное сотрудничество Франции в ходе саммита с лидерами Бельгии, Испании, Нидерландов и Португалии.

Реформа институтов

По мнению Макрона, провал саммита Евросоюза подтверждает невозможность дальнейшего расширения ЕС, пока в нем не пройдет глубокая институциональная реформа.

"В свете всего происходящего я все более скептически отношусь к позиции тех, кто выступает за новое расширение ЕС. Мы не способны договориться, даже сейчас, пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов Евросоюза", - сказал он. Макрон назвал результаты саммита "провалом" и подчеркнул, что бесконечные саммиты Евросоюза, которые не приводят к принятию решений, подрывают доверие к ЕС как внутри сообщества, так и на международной арене.

Ранее источники на полях саммита сообщили, что главы государств и правительств 28 стран ЕС наметили основных возможных кандидатов на должности руководителей четырех основных институтов ЕС - Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента и внешнеполитической службы. Рассматривались кандидатура голландца Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии, болгарки Кристалины Георгиевой на пост главы Европейского совета, немца Манфреда Вебера на пост главы Европарламента и бельгийца Шарля Мишеля на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза.

Самой серьезной проблемой саммита была негативная позиция стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия) в отношении кандидатуры Франса Тиммерманса, который является первым зампредом уходящего состава Еврокомиссии. В этой должности он курировал расследование Еврокомиссии нарушений европейских норм в Польше в рамках проводимой правительством этой страны реформы Конституционного суда, чем и вызвал недовольство Варшавы и ее сторонников.

За предложенного саммитом главу Европарламента депутаты законодательного органа нового созыва должны проголосовать уже 3 июля на первой сессии в Страсбурге, и он немедленно вступит в должность. Лидеры остальных институтов ЕС должны смениться 31 октября.