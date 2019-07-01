Италия не приняла предложенный пакет назначений на руководящие посты в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что Италия не принимает предложенный пакет назначений на руководящие посты в Еврокомиссию (ЕК), поскольку он продиктован принципом "единого кандидата", от которого было решено отказаться. Об этом глава итальянского правительства заявил в понедельник по окончании экстренного саммита ЕС в прямом эфире канала Rai News 24.

Как он уточнил, обсуждавшиеся предложения не устроили 10-11 стран. "От принципа "единого кандидата" было решено отказаться, и мы обсуждали пакет назначений, который был выработан за день до саммита "двадцатки" в Осаке. Но мы сразу выразили свои сомнения. Критерий [выбора], который был предложен, выработали некоторые представители наиболее крупных политических партий [в Европарламенте] с Франсом Тиммермансом во главе ЕС. То есть фактически нам предложили в пакете тот же принцип "единого кандидата", от которого мы отказались", - пояснил Конте.

При этом он уточнил, что Рим не имеет ничего против кандидатуры нынешнего первого заместителя председателя ЕК голландца Франса Тиммерманса, которого считает "авторитетной фигурой". "Нас не устраивает метод", - заключил премьер.