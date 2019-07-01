Меркель надеется, что лидеры ЕС достигнут компромисса по ключевым постам до среды

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что лидеры ЕС смогут достигнуть до среды компромисса по ключевым постам сообщества. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам почти 20-часовых переговоров.

"Я еще вчера сказала, что это займет много времени, но я не знала, что это будет продолжаться еще дольше и что нам придется снова сесть за стол переговоров", - отметила Меркель. "Ситуация такова, что нам нужно еще многое свести вместе, мы хотим добиться по возможности наибольшего консенсуса", - подчеркнула она.

"Мы хотим, чтобы выступавшие главными кандидатами играли определенную роль и взяли на себя ответственность в будущей комбинации", - сказала Меркель. "Свести все концы вместе - это занимает некоторое время. Мы должны всегда держать в голове, что наше предложение должно найти большинство в Европарламенте", - указала она.

"Я думаю, что после того, как мы поспим, будем готовы найти компромисс, - добавила Меркель. - Мы хотели бы принять решение прежде, чем будет избран глава Европарламента". Она напомнила, что это должно произойти в среду. "Так что время до этого еще есть", - заметила Меркель. "Я думаю, что это сложно, но я надеюсь, что при наличии желания это возможно", - заключила канцлер.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит и перенес его на вторник, поскольку переговоры закончились безрезультатно. Европарламент (ЕП) проведет 3 июля выборы нового главы евроинститута на пленарной сессии в Страсбурге, независимо от исхода экстренного саммита ЕС в Брюсселе, заявил в воскресенье уходящий председатель ЕП Антонио Таяни.

К ситуации вокруг распределения постов в ЕС

Ранее источники на полях саммита сообщили, что главы государств и правительств 28 стран ЕС наметили основных возможных кандидатов на должности руководителей четырех основных институтов ЕС - Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента и внешнеполитической службы. Рассматривались кандидатура голландца Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии, болгарки Кристалины Георгиевой на пост главы Европейского совета, немца Манфреда Вебера на пост главы Европарламента и бельгийца Шарля Мишеля на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза.

Самой серьезной проблемой саммита была негативная позиция стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия) в отношении кандидатуры Франса Тиммерманса, который является первым зампредом уходящего состава Еврокомиссии. В этой должности он курировал расследование Еврокомиссии нарушений европейских норм в Польше в рамках проводимой правительством этой страны реформы Конституционного суда, чем и вызвал недовольство Варшавы и ее сторонников.