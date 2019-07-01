В Болгарии сообщили, что поиск компромисса на саммите ЕС продолжается

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что переговоры на саммите ЕС продолжаются, но до компромисса по главному вопросу, по определению ключевых постов сообщества, на данный далеко.

"Мы не спали около 40 часов, разговоры по кандидатурам [на ключевые посты] продолжаются, решений никаких нет, ищем компромиссы, - сказал Борисов. - Кандидатам на высшие посты необходимо набирать большинство в новом Европарламенте. На данный момент считаем, что Франс Тиммерманс должен стать главой Еврокомиссии, а Манфред Вебер - главой Европарламента. Полагают, что эта комбинация набрала бы парламентское большинство, но есть и иные мнения, поэтому переговоры продолжаться во вторник".

Саммит в Брюсселе - уже третья попытка согласовать кандидатуру главы Еврокомиссии. Первый раз этот вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом 20-21 июня, и оба раза безрезультатно.

Ранее источники на полях саммита сообщили, что главы государств и правительств 28 стран ЕС наметили основных возможных кандидатов на должности руководителей четырех основных институтов ЕС - Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента и внешнеполитической службы. Рассматривались кандидатура голландца Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии, болгарки Кристалины Георгиевой на пост главы Европейского совета, немца Манфреда Вебера на пост главы Европарламента и бельгийца Шарля Мишеля на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза.