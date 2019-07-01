В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого планировалось сбросить на территорию республики листовки с угрозами. Об этом в понедельник сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вчера нашими защитниками был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нем обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненных пропагандистскими материалами, с помощью которых украинские боевики намерены вернуть безнадежно утерянный Донбасс", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко сделал вывод, что командование так называемой операцией объединенных сил приняло к действию слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении победить путем ведения информационной войны с собственным народом.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.