Власти Гонконга осудили беспорядки у здания Законодательного совета

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Власти Гонконга осудили агрессию и вандализм демонстрантов, которые в понедельник разбили стеклянные панели здания Законодательного совета, сломали и разобрали на металлические прутья его ограждение. Об этом говорится в заявлении официального представителя местной администрации.

"Правительство Гонконга осуждает и крайне сожалеет в связи с экстремальными действиями некоторых протестующих, которые штурмовали Законодательный совет и разбили стекла комплекса, используя в качестве тарана клетку-тележку и железные прутья", - указывается в заявлении. Власти призвали участников беспорядков немедленно прекратить агрессивные акции, подчеркнув, что правоохранительные органы вправе принять надлежащие меры для обеспечения порядка.

Радикально настроенным демонстрантам пока не удалось проникнуть вглубь здания парламента, где дежурят бойцы полицейского отряда со спецсредствами.

Тем временем в соседних кварталах продолжается уличный марш в поддержку демократии, собравший десятки тысяч людей. Он пока обходится без эксцессов. Утром были отмечены отдельные столкновения между полицией и демонстрантами на улицах, прилегающих к Гонконгскому центру выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию КНР.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ущемляет демократические свободы гонконгцев.

Глава местной администрации Кэрри Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже дважды приносила публичные извинения за кризис. Она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от этой идеи. Выступая на приеме, Лам пообещала извлечь уроки из нынешней ситуации и "поменять свой управленческий стиль", сделав его более открытым, прислушиваться к мнениям разных слоев общества.