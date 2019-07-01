Глава МИД Ирана подтвердил, что запасы обогащенного урана в стране превысили 300 кг

ТАСС, 1 июля. Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф подтвердил тот факт, что запасы обогащенного до 3,67% урана в стране превысили объемы в 300 кг. Об этом сообщило в понедельник агентство ISNA. Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегерану разрешено хранить не более 300 кг обогащенного урана.

"Согласно полученной мной информации, Иран, как и планировалось, превысил объемы запасов в 300 кг", - сказал Зариф. По его словам, "иранская сторона ранее ясно дала понять, что собирается сделать". Он также добавил, что "право на такие действия дают Тегерану условия ядерной сделки".

В понедельник утром информацию о том, что запасы обогащенного урана в Иране превысили установленные СВПД лимиты, привело со ссылкой на собственный источник агентство Fars.

Согласно ядерной сделке, Иран должен экспортировать в другие страны излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг. 17 июня иранская сторона объявила, что в текущих условиях не считает себя обязанной выполнять это условие, а через 10 дней установленный ядерной сделкой лимиты обогащенного урана будут превышены. Однако позже появилась информация, что обозначенный порог Тегеран преодолеет только после 29-30 июня.