Голландский премьер: переговоры по кандидатам на ключевые посты в ЕС идут крайне сложно

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Процесс избрания кандидатов на ключевые посты в ЕС оказался невероятно сложным. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Было сделано очень много различных предложений. Процесс оказался невероятно сложным", - отметил он.

"Политических фракций так много", - добавил Рютте, обратив внимание, что различные мнения существуют не только между фракциями, но и внутри самих фракций. С учетом этого голландский премьер затруднился дать ответ на вопрос, смогут ли лидеры стран ЕС достичь соглашения ко вторнику.

Саммит в Брюсселе - уже третья попытка согласовать кандидатуру главы Еврокомиссии. Первый раз этот вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом 20-21 июня, и оба раза безрезультатно.