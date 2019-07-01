В ДНР сообщили о нестабильной ситуации на участке разведения сил в Петровском

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Военная обстановка на участке разведения сил и средств в районе села Петровское Старобешевского района Донецкой народной республики (ДНР) остается нестабильной, армия Украины продолжает оборудовать позиции в нарушение условий отвода. Об этом в понедельник заявил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"Обстановка на пилотном участке №3 "Петровское - Богдановка" по-прежнему остается нестабильной. Согласно отчетам СММ ОБСЕ, наблюдателями миссии фиксируется продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь участка, а также наличие фортификационных сооружений, новых траншей и военной техники в пределах участка разведения сил и средств", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

В частности, за первый месяц лета в селе Петровском украинские войска трижды нарушили условия разведения. С марта 2018 года в данном районе зафиксировано 26 нарушений со стороны подразделений ВСУ.

Он также приветствовал усилия, приложенные для выполнения Рамочного решения по разведению сил и средств в Станице Луганской и указал на необходимость восстановить паритет на участке в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Ранее стороны разводили силы и средства только в районе Золотого и Петровского, однако затем украинские военные вернулись на прежние позиции. 30 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила отвод военных из района Станицы Луганской с обеих сторон.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заверил, что "Россия оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения".