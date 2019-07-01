Иран вернется к обязательствам по ядерной сделке, если ЕС выполнит свою часть соглашения

ТАСС, 1 июля. Иран может вернуться к полному исполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если европейские участники соглашения примут меры по выполнению своей части договора. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД республики Аббас Мусави.

"Мы объявили европейцам, что если их шаги будут более практичными, осязаемыми и полными, то Иран откажется от сокращения своих обязательств", - приводит агентство Tasnim слова Мусави.

Он подчеркнул, что "иранская сторона продолжает консультации [со странами ЕС] по вопросу межбанковского механизма INSTEX". "В нынешнем виде INSTEX не отвечает интересам Ирана и иранского народа", - отметил дипломат.

В понедельник утром агентство Tasnim со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках СВПД после 7 июля, несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX.