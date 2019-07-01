Бурджанадзе возложила ответственность за испорченные отношения с РФ на руководство Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Испорченные за последнее время грузино-российские отношения - следствие слабости грузинских властей, которые в свое время ничего не сумели поделать с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Это [испорченные отношения] следствие тупости власти, которая ничего не делала для того, чтобы предпринять шаги в позитивном направлении в российско-грузинских отношениях, которая ничего не сделала для того, чтобы посадить "Национальное движение" на свое место, чтобы оно не смело столько выступать. Это тупость, слабость, бесхребетность грузинских властей, и, как всегда, печальные последствия этого на себе будут чувствовать грузинские граждане", - сказала она.

20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе с требованием провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.