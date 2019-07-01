МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано сообщил Совету управляющих, что 1 июля агентство подтвердило, что общий запас обогащенного урана в Иране превысил 300 кг, обогащенного до 3,67%", - сказал представитель МАГАТЭ.

10 июня Амано заявлял, что МАГАТЭ фиксирует рост уровня производства низкообогащенного урана в Иране. "Уровень производства [низкообогащенного урана в Иране] растет. Я предпочту не называть точных цифр из-за колебаний. Но скорость производства увеличилась, согласно нашим последним измерениям", - говорил он.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и ввода против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Намерения Ирана касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у него обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.