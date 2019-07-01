Две трети депутатов Рады вновь баллотируются на внеочередных выборах

ТАСС, 1 июля. Две трети депутатов Верховной рады Украины вновь баллотируются кандидатами на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Киеве аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Неберикут.

"По спискам, в многомандатном и одномандатных округах 307 действующих депутатов Рады, то есть фактически две трети парламента повторно баллотируется на внеочередных выборах", - отметил он.

При этом, по словам эксперта, треть из этих парламентариев идет снова по спискам партий, а 192 депутата - кандидатами в одномандатных избирательных округах, в основном самовыдвиженцами. Аналитик сообщил также, что возрастной срез кандидатов в Раду аналогичный тому, который был на выборах в 2014 году. "Доминируют, как и раньше, кандидаты от 36 до 59 лет", - сказал Неберикут.

Выборы 21 июля пройдут по мажоритарно-пропорциональному принципу. В частности, 225 депутатов изберут по партийным спискам, 199 депутатов - в округах.