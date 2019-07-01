NYT: США могут отказаться от денуклеаризации КНДР ради заморозки ее ядерной программы

ТАСС, 1 июля. Соединенные Штаты могут отказаться от полной денуклеаризации Корейского полуострова в пользу заморозки ядерных разработок Пхеньяна при сохранении у него имеющегося арсенала. Об этом сообщила в воскресенье вечером газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, такое изменение в подходе Вашингтона к северокорейской ядерной программе может говорить о его готовности негласно признать статус КНДР как ядерной державы. О недопустимости этого ранее неоднократно заявляли президент США Дональд Трамп и представители его администрации. При этом, уточняет издание, в случае развития подобного сценария Пхеньян лишится возможности разрабатывать новое ядерное оружие, сохранив при этом имеющиеся у него, по оценкам газеты, «от 20 до 60» боеголовок.

New York Times отмечает также, что заморозка ядерных разработок может быть не окончательным решением, а промежуточным этапом на пути к достижению полной денуклеаризации.

«Администрация [США] до сих пор настаивает как публично, так и в частных беседах, на том, что ее целью является денуклеаризация. Но, признавая, что максималистский запрос на скорый отказ [северокорейского лидера] Ким [Чен Ына] от заветной ядерной программы не приведет ни к чему, она (американская администрация — прим. ТАСС) рассматривает новый подход, начало которому будет положено важным, хоть и умеренным шагом», — подчеркивает газета.