Мадрид направит жалобу в Ватикан из-за слов нунция об эксгумации диктатора Франко

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Власти Испании направят официальную жалобу в Ватикан в связи с заявлениями нунция Ренцо Фратини о переносе останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Об этом заявила в понедельник и.о. заместителя председателя правительства страны Кармен Кальво.

Фратини ранее сказал агентству Europa Press, что власти Испании стремятся "воскресить Франко" с его эксгумацией. "Ватикан получит официальную жалобу от испанского государства за вмешательство такого рода", - отметила Кальво в интервью радиостанции Cadena SER. По ее мнению, такие заявления являются "абсолютно неуместными для дипломатического представителя".

Правительство Испании хотело перенести останки каудильо из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида на кладбище в Эль-Пардо. Намерение кабмина по эксгумации Франко было обжаловано семьей диктатора. В результате Верховный суд Испании приостановил решение об эксгумации Франко в ожидании окончательного вердикта по данному делу.

15 февраля Совет министров разрешил эксгумацию, однако уточнил, что останки не могут быть перезахоронены в склепе собора Альмудена в Мадриде, на чем настаивали внуки каудильо. Власти страны настаивали на том, чтобы семья Франко выбрала другое место для захоронения диктатора, поскольку опасались возможных проблем с поддержанием общественного порядка.

Правительство обосновало решение о переносе останков каудильо из Долины павших тем, что тот "не является жертвой [испанской] гражданской войны".