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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Премьер Ирака и саудовский король обсудили координацию по стабилизации цен на нефть

Стороны подтвердили готовность развивать отношения между двумя странами

ТАСС, 1 июля. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и координацию по стабилизации цен на нефть. Телефонные переговоры состоялись в понедельник, сообщила пресс-служба иракского премьера.

"Разговор в основном касался сотрудничества двух братских стран на конференции ОПЕК министров нефти и энергетики, которая в настоящее время проходит в Вене, по регулированию положения нефтяного рынка, и координации между двумя странами по достижению стабильности цен на нефть в предстоящий период", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили готовность развивать двусторонние отношения, важность защиты безопасности двух стран и обеспечения условий для стабильности в регионе, сообщает пресс-служба.

В Вене в понедельник прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого, как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, все страны - участники комитета согласились продлить сокращение добычи нефти на девять месяцев при сохранении действующих квот на добычу и рекомендовали соответствующее решение.

Теги
АвстрияНовак, Александр ВалентиновичИракРоссияСаудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиМахди, Адель Абдель
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