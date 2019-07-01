Демонстранты в Гонконге заняли здание Законодательного совета

Ранее правоохранительные органы сообщали, что незаконное проникновения в парламент повлечет немедленные аресты, однако сейчас полиция не пытается разогнать протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Демонстрантам в Гонконге в понедельник вечером удалось ворваться в здание Законодательного совета в районе Адмиралти после нескольких часов его штурма. Разбив стеклянные панели металлическими предметами, радикально настроенные активисты в касках и респираторных масках проникли в зал заседаний парламента, расписав его стены продемократическими слоганами, передает местное телевидение.

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По свидетельству корреспондента ТАСС, тысячи их сторонников находятся снаружи правительственного комплекса и обеспечивают "тыловую поддержку". Они раздают питьевую воду, блокируют прилегающие улицы и решительно пресекают любые попытки фотосъемок. Сил полиции в зоне беспорядков не наблюдается, никаких попыток силового разгона к этому часу не предпринималось. Ранее правоохранительные органы предупреждали, что незаконное проникновения в парламент повлечет немедленные аресты. Местные власти уже объявили, что правительственный комплекс во вторник будет полностью закрыт по соображениям безопасности.

В понедельник же состоялся грандиозный уличный марш в поддержку демократии, собравший, по оценкам организаторов, 550 тыс. человек. Полиция называет более скромную цифру в 190 тыс. Утром были отмечены столкновения между полицией и демонстрантами на улицах, прилегающих к Гонконгскому центру выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию КНР. С 9 июня здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ущемляет демократические свободы гонконгцев.