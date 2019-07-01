{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Гонконге

Демонстранты в Гонконге заняли здание Законодательного совета

Ранее правоохранительные органы сообщали, что незаконное проникновения в парламент повлечет немедленные аресты, однако сейчас полиция не пытается разогнать протестующих
Описание
© Александр Зюзин/ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Демонстрантам в Гонконге в понедельник вечером удалось ворваться в здание Законодательного совета в районе Адмиралти после нескольких часов его штурма. Разбив стеклянные панели металлическими предметами, радикально настроенные активисты в касках и респираторных масках проникли в зал заседаний парламента, расписав его стены продемократическими слоганами, передает местное телевидение.

На эту тему
С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

По свидетельству корреспондента ТАСС, тысячи их сторонников находятся снаружи правительственного комплекса и обеспечивают "тыловую поддержку". Они раздают питьевую воду, блокируют прилегающие улицы и решительно пресекают любые попытки фотосъемок. Сил полиции в зоне беспорядков не наблюдается, никаких попыток силового разгона к этому часу не предпринималось. Ранее правоохранительные органы предупреждали, что незаконное проникновения в парламент повлечет немедленные аресты.

Местные власти уже объявили, что правительственный комплекс во вторник будет полностью закрыт по соображениям безопасности.

В понедельник же состоялся грандиозный уличный марш в поддержку демократии, собравший, по оценкам организаторов, 550 тыс. человек. Полиция называет более скромную цифру в 190 тыс. Утром были отмечены столкновения между полицией и демонстрантами на улицах, прилегающих к Гонконгскому центру выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию КНР.

С 9 июня здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ущемляет демократические свободы гонконгцев.

Глава местной администрации Кэрри Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже дважды приносила публичные извинения за кризис. Она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от этой идеи. Выступая на приеме в понедельник, Лам пообещала извлечь уроки из нынешней ситуации и "поменять свой управленческий стиль", сделав его более открытым, прислушиваться к мнениям разных слоев общества.

Теги
КитайЛам, КэрриАкции протеста в Гонконге
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
В Лондоне обеспокоены превышением Тегераном лимитов запасов низкообогащенного урана
Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Иран не допускать "дальнейших отступлений от СВПД"
Читать полностью