В Лондоне обеспокоены превышением Тегераном лимитов запасов низкообогащенного урана

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании глубоко обеспокоено тем, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник написал в своем Twitter глава британского МИД Джереми Хант, вновь призвав Тегеран соблюдать положения СВПД.

"Глубоко обеспокоены сделанным Ираном заявлением о том, что он нарушил свои действующие обязательства по ядерной сделке. Соединенное Королевство по-прежнему стремится к тому, чтобы обеспечить сохранение соглашения в рабочем состоянии, и использует все дипломатические средства для того, чтобы добиться деэскалации напряженности в регионе. Я призываю Иран не допускать дальнейших отступлений от СВПД и вернуться к его соблюдению".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и ввода против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Намерения Ирана касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у него обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.