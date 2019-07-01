СМИ: в Тунисе по подозрению в шпионаже задержали двух граждан Белоруссии

ТАСС, 1 июля. Двое граждан Белоруссии задержаны по подозрению в шпионаже в городе Сфакс на востоке Туниса. Об этом в понедельник сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM.

По ее данным, подозреваемые более двух недель находились в одном из отелей города и отказывались пускать персонал гостиницы в свой номер. При обыске у них обнаружили компьютеры, мобильные телефоны, электронные чипы и другое техническое оборудование, а также украинские, польские и мальдивские паспорта.

Все изъятые вещи направлены в Министерство внутренних дел Туниса, отмечает радиостанция.