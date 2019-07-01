Лидеры ЕС с третьей попытки не смогли назначить глав институтов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Провалом завершился в понедельник в Брюсселе третий за последние полтора месяца саммит глав государств и правительств Евросоюза по назначению кандидатов на пять ключевых постов в сообществе на 2019-2024 годы, который продолжался более 20 часов без перерывов. Разногласия между странами ЕС оказались настолько велики, что по итогам встречи была отменена официальная пресс-конференция председательствовавшего на саммите главы Евросовета Дональда Туска. Официально не подтвержден даже "узкий список" кандидатов в преемники самому Туску, главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, председателю Европарламента Антони Таяни, шефу европейской дипломатии Федерике Могерини, а также председателю Европейского центробанка Марио Драги.

Следующая, четвертая попытка будет предпринята уже во вторник - лидеры 28 стран сообщества вновь соберутся в Брюсселе в 11:00 (12:00 мск), и если и этот саммит не увенчается успехом, то можно будет говорить о новом институциональном кризисе Евросоюза. Тогда же во вторник, но уже в Страсбурге открывается первая сессия Европарламента, на которой избранные в ходе общеевропейских выборов 23-26 депутаты должны были избрать главу Европарламента и утвердить председателя Еврокомиссии. Еще на прошлой неделе стало известно, что выборы председателя Европарламента были перенесены со 2 на 3 июля, чтобы оставить лидерам ЕС чуть больше времени для поисков компромисса.

Если 2 июля саммит ЕС не сможет согласовать всех кандидатов, катастрофы не произойдет, ибо руководители всех институтов ЕС за исключением Европарламента должны смениться только 31 октября. В этом случае Европарламент будет выбирать своего руководителя самостоятельно, без руководящей роли саммита ЕС, а заполнение остальных вакансий будет отложено на сентябрь. С другой стороны, такое развитие событий станет серьезным ударом по имиджу ЕС, так как в очередной раз продемонстрирует неспособность 28 стран Евросоюза найти компромисс по ключевой для сообщества проблеме. Также лидеры сообщества потеряют важную переговорную возможность при распределении пяти должностей между представителями разных государств и политических партий - кресло нового главы Европарламента уже будет занято и торг вокруг него станет невозможен.

Слухи и претенденты

По информации источников ТАСС, на момент завершения дискуссии в понедельник наиболее вероятные кандидаты на ведущие европейские посты выглядят следующим образом: нынешний первый замглавы ЕК голландец Франс Тиммерманс идет на пост главы Еврокомиссии, замглавы Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева - на пост главы Европейского совета, немец Манфред Вебер рассматривается на пост главы Европарламента, нынешний и.о. премьера Бельгии Шарль Мишель - на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза. Еще одним кандидатом на пост главы внешнеполитической службы ЕС может является нынешний еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер.

Впрочем, ни один из лидеров ЕС, покидая саммит, не подтвердил эти намерения.

Что касается главы Европейского центробанка, то его назначение участники саммита вообще не стали обсуждать, чтобы не осложнять согласование пакета еще и консультациями с банковским лобби. Ожидается, что решение о главе ЕЦБ будет принято в сентябре.

Польша против

Самые большие проблемы на саммите закономерно возникли вокруг основного поста в Евросоюзе - главы исполнительной структуры ЕС - Еврокомиссии. Против основного кандидата на этот пост Франса Тиммерманса выступают страны Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия). Тиммерманс является первым зампредом уходящего состава Еврокомиссии и в этой должности он курировал расследование ЕК нарушений европейских норм в Польше в рамках проводимой правительством этой страны реформы Конституционного суда, чем и вызвал немилость Варшавы и ее сторонников.

Системная проблема

Покидая саммит, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сам процесс назначения на ведущие посты в Евросоюзе был плохо подготовлен. "Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами. Процесс назначения был плохо подготовлен. Намерение избирать глав списков лидирующих на евровыборах партий внесло неопределенность и двусмысленность, так как привело к различным интерпретациям этого принципа", - сказал он.

"Ясно, что провал отчасти был связан и с личными амбициями ряда политиков, амбициями, которым, по моему мнению, не должно быть места на таких переговорах. Эти лидеры оказались пленниками [своих] политических интересов и политических обязательств. Эту проблему следует урегулировать к завтрашнему дню, и уверен, что мы добьемся успеха", - отметил Макрон.

Сделать выводы

Президент Франции подчеркнул, что "в дальнейшем следует сделать все необходимые выводы из этого провала" саммита ЕС. "Само доверие к нам оказалось под ударом из-за подобных слишком продолжительных совещаний, оказывающихся безрезультатными. Мы создаем плохой образ Евросоюза", - признал Макрон.

Он указал в этой связи на важность "сформировать хорошую команду, которая подготовит возможность достижения конкретных результатов". "В то же время нам следует подумать и об упрощении процедур принятия решений", - уточнил Макрон.

По его словам, Франция в ходе прошедших переговоров "сделала все возможное для того, чтобы было достигнуто удовлетворяющее всех решение". "Мы отнюдь не выступали с какой-то фиксированной схемой решения или выдвижения кандидатур на национальной основе", - сказал президент.

Он приветствовал в этой связи "тесную координацию действий Франции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая приложила большие усилия для того, чтобы попытаться добиться договоренности к понедельнику". Он также отметил тесное сотрудничество Франции в ходе саммита с лидерами Бельгии, Испании, Нидерландов и Португалии.

Невозможность расширения

Макрон также заявил, что провал саммита демонстрирует невозможность дальнейшего расширения ЕС, если даже в нынешнем составе лидеры сообщества не способны принимать основные решения.

"В свете всего происходящего я все более скептически отношусь к позиции тех, кто выступает за новое расширение ЕС. Мы не способны договориться даже сейчас, пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов Евросоюза", - предупредил он.