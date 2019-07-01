Генпрокуратура Украины сообщила о выдвижении обвинений против главы ЛНР

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Обвинения в посягательстве на конституционный строй и захват власти выдвинуты в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Генеральной прокуроры Украины.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого главы террористической организации "Луганская народная республика" по подозрению в совершении уголовных правонарушений", - отмечается в тексте.

Там поясняется, что Пасечнику инкриминируются действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК), руководство террористической организацией (ч. 1 ст. 258-3).

В Генпрокуратуре при этом признали, что ранее в суд уже был передан заочный обвинительный акт против Пасечника по этим же статьям. Однако в них он проходил как министр государственной безопасности ЛНР.

Пасечник с 1993 года проходил службу в Управлении Службы безопасности Украины в Луганской области. С 2014 года - в ополчении ЛНР. 9 октября 2014 года назначен министром государственной безопасности ЛНР. 11 ноября 2018 года одержал победу на выборах главы республики.