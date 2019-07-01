СМИ: жена главы МИД Украины возглавляет департамент внешней политики в офисе Зеленского

ТАСС, 1 июля. Супруга министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент Владимир Зеленский призвал привлечь к дисциплинарной ответственности, Марина Михайленко возглавляет департамент внешней политики офиса президента.

"Да, она работает на должности [заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции - руководителя департамента внешней политики]", - сообщили в приемной этого департамента изданию "Украинские новости".

Михайленко занимала эту же должность в администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее действующий глава государства направил письмо премьер-министру Украины с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление о его увольнении. Сам Климкин решил уйти в отпуск.

Зеленский предлагает назначить министром иностранных дел заместителя главы своего офиса Вадима Пристайко.